Genoa, il gol pesante di Lapadula: ora serve l'ultimo scatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre reti in nove partite. Sette gare su nove senza essere riusciti a gonfiare la rete avversaria. E’ lo score del Genoa prima della partita di Ferrara, quando la truppa di Prandelli è riuscita a conquistare un punto importante per il prosieguo del campionato. Protagonista del pomeriggio del “Mazza” colui che finora è sempre rimasto ai margini del progetto: Gianluca Lapadula. L’attaccante ex Pescara e Milan è entrato sul terreno di gioco e dopo dieci minuti ha timbrato la sua prima gioia stagionale in campionato interrompendo un digiuno che durava da 281 minuti, dal pareggio di Lazovic in quel di Napoli arrivato nei minuti di recupero della prima frazione di gara. Una rete che può avere un peso specifico nel corso di questo finale di campionato a cui però va dato il seguito giusto nelle ultime quattro gare che separano i rossoblu dall’obiettivo finale.

GOL CHE SA DI LIBERAZIONE - Due anni passati fra infortuni e momenti non positivi ma che alla fine hanno portato a questo momento. Lo stesso attaccante, nel post partita domenica scorsa, ha esternato: “E' stato un calvario, ci tenevo a giocare: a distanza di tempo ho trovato la causa dei miei problemi alla schiena, sono quindici giorni che sto meglio. Ora farò di tutto per regalare punti salvezza al club”. Anche il tecnico Prandelli ha voluto elogiare il ragazzo: “Abbiamo tante difficoltà in zona realizzativa. Non riusciamo a segnare nonostante le tante occasioni create. Oggi ci ha pensato Lapadula. Ha avuto un po' di fortuna, ma è un giocatore che sente tanto la porta. Dobbiamo provare a portare più calciatori all'interno dell'area per distribuire questa responsabilità del gol”.

QUATTRO GARE ALLA FINE - Adesso il traguardo è lì all’orizzonte. Quattro partite alla fine e sei punti di vantaggio sull’Empoli, che poi sarebbero sette visti gli scontri diretti con i toscani nettamente a favore - successo in casa per 2-1 e vittoria al “Castellani” per 3-1 -. Attenzione però è la parola d’ordine all’interno dello spogliatoio perchè l’insidia è sempre dietro l’angolo. Domenica alle 18 arriverà a Marassi la Roma e poi il Grifone andrà a far visita all’Atalanta di Gasperini, si giocherà a Reggio Emilia per la ristrutturazione dello stadio di Bergamo. Il finale di campionato può essere più leggero con il Cagliari fra le mura amiche e la Fiorentina al “Franchi”. Basta poco, cantava Vasco Rossi, e basta poco al Genoa per arrivare alla salvezza aritmetica. Serve solo l’ultimo passo.