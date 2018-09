Genoa, il gigante è in ripresa: si avvicina il rientro per Sandro

Dal corrispondente a Genova.

Buona notizia per Davide Ballardini. Nel pomeriggio di ieri la squadra rossoblu si è ritrovata al “Signorini” di Pegli per iniziare la preparazione in vista del match casalingo contro il Bologna di domenica prossima. La novità riguarda Sandro. Il centrocampista brasiliano si è allenato insieme al gruppo svolgendo prima un riscaldamento, poi esercizi di possesso palla per poi concludere con una partitella finale. Un percorso iniziato due mesi fa quando dal ritiro di Neustift ha iniziato a lavorare a parte per poter raggiungere la forma ottimale. Adesso l'ex Tottenham e Benevento inizia ad intravvedere la luce in fondo al tunnel sognando un rientro a breve nell'undici titolare. “Si è allenato con il resto della squadra ma non è ancora pronto per giocare” aveva dichiarato nel post gara contro l'Alessandria il tecnico ravennate. Giorno dopo giorno le condizioni del ragazzo migliorano e il giorno che farà finalmente il suo debutto si avvicina sempre di più.

MAGGIORE COPERTURA - Un rientro importante nella scacchiera di Davide Ballardini. Con la sua visione di gioco e la sua capacità di copertura, Sandro può dare il giusto equilibrio alla squadra con la possibilità di schierare un uomo in più a centrocampo. Ipotizzando un undici probabile si può ipotizzare il suo impiego davanti alla difesa con Romulo e Hiljemark a fare da supporto con Pandev alle spalle di Piatek in un 3-5-1-1 più abbottonato. In certe occasioni invece, quando il Genoa può giocare con le due punte più Pandev, l'impiego del brasiliano può permettere di dare respiro all'ex Verona o allo svedese in mezzo al campo. Queste ovviamente sono solo supposizioni, chi scenderà sul terreno di gioco lo deciderà di volta in volta mister Ballardini. La nota positiva è che il colpo del mercato estivo, il gigante Sandro, sta tornando. A grandi falcate.