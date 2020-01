Genoa, il mercato dei ritorni: Masiello e Iago Falqué gli ultimi arrivi

"Sarà la nostalgia", canta Sandro Giacobbe, noto tifoso rossoblu. Sarà il richiamo del Vecchio Grifone a cui difficilmente si può dire di no, ma nella sessione di mercato invernale del Genoa dei sei acquisti finora arrivati, il solo Sebastian Eriksson non è un "cavallo di ritorno". Da Mattia Perin a Valon Behrami passando per Mattia Destro, fino agli ultimi innesti Andrea Masiello e Iago Falqué sono tutti giocatori che, almeno in una stagione, hanno vestito la maglia rossoblu. Cinque elementi per un obiettivo comune: aiutare la squadra di Davide Nicola, anche lui un ex, ad uscire dalle secche della bassa classifica e condurre in porto la barca.

Perin e Behrami i primi, poi Destro - I primo ritorni, se escludiamo l'arrivo di mister Nicola il 27 dicembre, sono stati quelli di Mattia Perin e Valon Behrami. Il portiere e il centrocampista si sono presentati il 30 dicembre al "Syblab-Il Baluardo" per le visite mediche di rito. Per l’estremo difensore pontino già quattro gettoni in stagione mentre tre sono le presenze in campionato dello svizzero a cui va aggiunta una in Coppa Italia. Il 2 gennaio è toccato invece a Mattia Destro. "L'obiettivo è salvare il Genoa", aveva dichiarato alle visite mediche. Per lui, al momento, una presenza in Coppa Italia contro il Torino.

Masiello e Iago gli ultimi arrivi - La colonia degli ex è cresciuta nell’ultima settimana. Nella giornata di lunedì Andrea Masiello ha fatto ritorno a Genova sponda rossoblu dopo 12 anni. Il difensore arrivò nel gennaio 2007 e conquistò la promozione insieme a mister Gian Piero Gasperini salvo poi partire sempre nel mercato invernale dell’anno successivo, direzione Bari. Ieri invece è arrivo l'ultimo colpo di mercato per ordine di tempo. Dopo una trattativa piuttosto lunga e travagliata, il Genoa ha sbaragliato la concorrenza della Spal per Iago Falqué. Lo spagnolo ritorna in Liguria dopo l'esperienza del 2014-2015, la prima in Italia per lui, con 33 presenze fra campionato e Coppa Italia e 13 reti. Una delle quali nel derby del 24 febbraio, 1-1 il finale.