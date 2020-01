Genoa, il mercato sulle punte: servono gol per la salvezza

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Quattro punte di ruolo ma l'attacco del Genoa continua a vivere un momento di enorme difficoltà. Se da una parte la squadra di Nicola pare in crescita a 360°, la note dolente resta quella di un attacco sterile nonostante i tanti interpreti utilizzati dall'allenatore del Grifone. A Firenze, anche avendo schierato Favilli-Pandev all'inizio e poi Sanabria e Pinamonti, i rossoblu non sono stati cinici e senza segnare, la salvezza pare davvero un sogno difficile da realizzare.

Il mercato è ancora aperto e il tecnico ha dichiarato apertamente in conferenza che la società sta lavorando per migliorare la qualità della rosa, riguardando anche la fase offensiva che non ha bisogna di centravanti ma sicuramente di almeno un giocatore che possa creare superiorità numerica nel momento del bisogno. Per questo si è accesa la sfida alla SPAL per Iago Falque, giocatore che potrebbe appoggiare la punta di ruolo e creare le occasioni che mancano per andare in rete. E' chiaro che nel caso in cui dovesse arrivare un altro attaccante, potrebbe partirne un altro. Magari Pinamonti, che ha molto mercato e che sembra essere il più voglioso di cambiare aria per rilanciarsi giocando con maggiore continuità.