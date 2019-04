Genoa, il primo derby di Prandelli per ribaltare la statistica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è sempre una prima volta. Cesare Prandelli di partite importanti ne ha giocate quando allenava la Fiorentina o, ancor di più, quando sedeva sulla panchina della Nazionale italiana. Come quel 28 giugno 2012 a Varsavia quando gli azzurri ebbero la meglio sulla Germania per 2-1 e giunsero all’ultimo atto dell’Europeo. Il derby di Genova esula da ogni contesto. Il “Palio di Genova”, come lo definiva il professor Franco Scoglio, ha un sapore particolare e il tecnico rossoblu vedrà nel pomeriggio di domenica il suo battesimo di fuoco. Il Vecchio Grifone arriva alla stracittadina con l’anima di chi cerca punti per la salvezza ma è stato rinfrancato dal pareggio del San Paolo, ottenuto in inferiorità numerica, contro il Napoli di Carlo Ancelotti.

RIBALTARE LA STATISTICA - La statistica però non è a favore del Genoa. I rossoblu infatti non vincono un derby dall’8 maggio 2016 quando in panchina c’era ancora Gian Piero Gasperini. In quell’occasione fu un dominio assoluto con il vantaggio realizzato da Pavoletti e la doppietta di Suso che mandò definitivamente in estasi la tifoseria. Da quel momento sono arrivate tre sconfitte di fila e poi due pareggi, a reti inviolate sotto la guida di Davide Ballardini il primo e 1-1 firmato Quagliarella-Piatek con Ivan Juric in panchina il secondo.

UN DERBY VINTO E UNO PERSO DA ALLENATORE - Mister Prandelli però una stracittadina l’ha già vissuta. Nella sua brevissima esperienza al Galatasaray il tecnico di Orzinuovi, dopo aver perso ai rigori la sfida in Supercoppa di Turchia, ha guidato i suoi al successo nel “Derby Intercontinentale” contro il Fenerbahce in campionato. Le emozioni non sono mancate in una delle partite più importanti, non solo a livello nazionale, fra i due club più blasonati della Turchia. In quell’occasione il marchio sul match lo mise Sneijder con una sua doppietta. A nulla valse il gol nel finale di Potuk se non per la statistica. Quella statistica che ora Cesare Prandelli e il Genoa vogliono ribaltare.