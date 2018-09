Genoa, il retroscena su Radu: sul portiere rumeno c'era anche il Parma

Oggi Ionut Radu, portiere classe 1997, è un giocatore del Genoa, anche se la modalità con la quale si è trasferito in Liguria lascia aperte le porte del futuro a qualsiasi soluzione, perché se è vero che l’ex canterano interista è approdato in rossoblù con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, è anche vero che, al termine della stagione, l’Inter avrà in mano un diritto di controriscatto. Intanto, la speranza è quella di fare una grande stagione, di crescere e maturare dopo l’ottima annata di Avellino, dove Radu ha totalizzato 24 presenze totali. Performance che gli sono valse l’attenzione nello scorso mercato, secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, del Parma in Italia. E ulteriori interessamenti ci sono stati anche dall’estero, specificatamente dalla Romania e dalla Spagna.