Genoa, il ritorno di Romero: la Juventus può attendere

Cristian Romero, il ritorno. Può essere anche il titolo di un film d’azione adattabile al gioco del calcio. Il difensore argentino infatti ha sostenuto ieri le visite mediche con la Juventus, che diventerà proprietaria del cartellino, ma dovrebbe rimanere in rossoblu ancora una stagione in prestito per poter crescere e consolidarsi ai livelli che i tifosi hanno potuto ammirare. Arrivato in punta di piedi, ai margini con Ballardini, lanciato da Juric e confermato con Prandelli. Questo il percorso di un centrale giovane ma con tanta qualità e carattere da vendere ma che deve ancora affinare alcuni aspetti prima di essere definitivamente pronto per il grande salto in bianconero. E quale miglior occasione che essere alle dipendenze di un allenatore come Aurelio Andreazzoli che con i giovani ci sa fare?

Dalla Juve sempre titolare - Il debutto, ironia della sorte, fu proprio all’Allianz Stadium contro la Juventus nel match che i rossoblu pareggiarono grazie alla rete di Bessa. Otto giorni dopo in casa contro l’Udinese il suo primo gol ma anche la sua prima espulsione per doppia ammonizione. Poi da quel momento fu titolare inamovibile e sempre schierato dal primo momento tranne in occasione dei match contro Bologna, Napoli e Cagliari, saltati per squalifica o per somma di cartellini gialli o, come in occasione della gara del San Paolo, per rosso diretto rimediato contro l’Inter.

Presto in ritiro - La conferma è arrivata ieri nella prima serata a margine della presentazione del kit casalingo e dei portieri del Vecchio Grifone. L’amministratore delegato Alessandro Zarbano ha confermato che “nella giornata di domani, con ogni probabilità, il difensore verrà ufficializzato dalla Juventus ma poi tornerà con noi in prestito”. Nei prossimi giorni, più probabile verso fine settimana, Romero dunque raggiungerà la Val Stubai dove Criscito e compagni stanno sgobbando agli ordini dell’ex tecnico dell’Empoli. E si appresterà ad iniziare una nuova, vecchia, avventura al Genoa.