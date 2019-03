Genoa, il secondo passo falso costringe Prandelli a volare basso

Un altro 0-0 . Dopo quello col fanalino di coda ChievoVerona, ecco per il Genoa un altro pareggio a reti bianche contro la penultima della classe: il Frosinone. In teoria, c'erano tutti i presupposti per la squadra di Prandelli per tornare al successo: ospiti in inferiorità numerica dopo 34 minuti, un Marassi che ha festeggiato e omaggiato Pandev sia per la sua cittadinanza italiana che per la 400esima in Serie A e una costante e sempre più opprimente pressione offensiva. In pratica, Sportiello non è mai stato costretto al grande intervento. Non che il Genoa non abbia attaccato o costruito azioni da rete, tutt'altro, ma è mancata la stoccata finale , il colpo di coda del risolutore. "Ci è mancato l'attacco del primo palo", ha dichiarato Prandelli in sala stampa. "Da domani - ha dichiarato il tecnico rossoblù - ci rimetteremo sotto con gli allenamenti perché sabato c'è un'altra battaglia".

La prossima battaglia sarà quella contro il Parma di Roberto D'Aversa (nella foto), che oggi era al Ferraris per assistere al match. Una sfida tra due squadre che hanno conquistato 30 punti nelle prime 26 giornate e che nell'ultimo mese hanno perso qualche punto di troppo per restare agganciate alle squadre in lotta per la settima posizione. Meglio quindi guardarsi alle spalle, e ipotecare il prima possibile la salvezza. In questo senso, le parole di Prandelli dopo lo 0-0 odierno non lasciano spazio a diverse interpretazioni: "Questa squadra deve lottare per la salvezza. Dobbiamo avere una sana paura ma non dobbiamo avere paura. Da domani si deve ripartire con entusiasmo verso una nuova avventura".