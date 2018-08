Genoa, in arrivo proposta di rinnovo per Darko Lazovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa, racconta il Secolo XIX, sta lavorando alla proposta di rinnovo per Darko Lazovic. L'esterno è in scadenza nel 2019 e quest'estate sembrava destinato alla cessione. Mister Ballardini in queste prime uscite stagionali lo ha rilanciato e ora il club ligure pensa al rinnovo per non perderlo a zero il prossimo giugno.