Genoa, in caso di salvezza Iago Falqué sarà riscattato: al Torino 8 milioni di euro

vedi letture

"E' bravo, lavora sodo e sa farsi trovare pronto". Solo elogi da Davide Nicola all'indirizzo di Iago Falqué, attaccante di proprietà del Torino e attualmente in prestito al Genoa. Il Grifone è in piena lotta per non retrocedere, ma in caso di salvezza sarebbe pronto ad esercitare il diritto di riscatto. Nelle casse della società di Urbano Cairo finirebbero 8 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport.