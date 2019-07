Genoa, in Francia con Radu, Zapata e Sturaro in attesa del mercato

Si ricomincia. Dopo i tre giorni di riposo concessi dal mister Aurelio Andreazzoli, il Genoa è pronto a tornare al lavoro. Si aprirà ufficialmente oggi la seconda parte del ritiro rossoblu che si svolgerà in Francia. Appuntamento fissato per questa mattina nell’albergo nei pressi dell’aeroporto genovese per il raduno a cui seguirà un pranzo e poi la partenza dal “Cristoforo Colombo” con un charter direzione Bretagna, più precisamente Dinard, cittadina a 70 km da Rennes. Il tecnico rossoblu potrà contare su nuove pedine con cui costruire la nuova squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato. Si parte con il neo acquisto Cristian Zapata, che ha terminato la ferie dopo la Copa America con la Colombia, per poi passare a Andrei Radu, di ritorno dalle vacanze al termine dell’Europeo Under 21 con la Romania. La grande novità è rappresentata da Stefano Sturaro. Il centrocampista ex Juve ha svolto parte della preparazione a Genova mentre il resto del gruppo era a Neustift e adesso è pronto ad aggregarsi ai compagni.

Bene l’attacco - E’ fuori da ogni dubbio che Andreazzoli dovrà proseguire le sue valutazioni del gruppo a disposizione dopo le prime situazioni già osservate in Val Stubai. Bene il reparto offensivo con un Andrea Pinamonti in forma campionato. L’attaccante e capitano dell'Under 20 di Nicolato si è integrato perfettamente negli schemi del Vecchio Grifone trovando la via del gol con regolarità. Al suo fianco ha fatto vedere buoni spunti anche il neo acquisto Sinan Gumus mentre Cristian Kouamé ha deciso con un super-gol l’amichevole contro il Lione.

Innesti in mediana - Il reparto che invece dovrà vedere qualche innesto sarà quello di centrocampo. Con l’arrivo di Cassata le mezzali sono state sistemate, senza dimenticare le presenze di Lerager, Hiljemark, Jagiello, il rientrate Sturaro e, all’occorrenza, Romulo. Lo slot da riempire è quello del regista con Pandev che in Austria è stato adattato davanti alla difesa a gestire le operazioni con Radovanovic come alternativa.

Amichevoli internazionali - Il ritiro francese sarà poi l’occasione per vedere il Genoa impegnato in due amichevoli internazionali contro formazioni che militano nella Ligue 1. Si parte il 2 agosto alla Beaujoire contro il Nantes e si conclude due giorni più tardi, il 4 agosto, al Matmut Atlantique contro il Bordeaux.