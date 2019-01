© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa sta definendo gli ultimi dettagli per il ritiro di nove giorni (dal 7 al 15 gennaio prossimi) in Spagna. Prandelli porterà con sé soltanto una parte della rosa, limitata a quei giocatori che fanno parte del suo progetto tecnico-tattico da qui alla fine del campionato. Rimarranno a Genova, quindi, elementi come Marchetti, Lapadula e forse Sandro per i quali si cercherà un trasferimento entro la fine di gennaio. L’ipotesi è che Prandelli porti quindi con sé 23-24 giocatori, fra i quali ci sarà probabilmente anche il primo nuovo acquisto del 2019, il portiere brasiliano Jandrei, ex Chapecoense, atteso in Italia entro la fine della settimana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.