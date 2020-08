Genoa, incerto il futuro di Davide Nicola: "Tra un po' farò delle valutazioni con il club"

"La squadra per quella che è stata la mia gestione ha dimostrato valori diversi. Tutto questo discorso salvezza è stato rimescolato in un campionato atipico, ma la squadra ha dimostrato di avere valori dal 9° all'11° posto in classifica". Parole e pensieri di Davide Nicola, allenatore del Genoa che all'indomani della vittoria contro l'Hellas Verona che ha sancito la permanenza in Serie A dei rossoblù ha rilasciato una intervista a 'Radio 24'. Nel corso del botta e risposta, Nicola ha parlato del suo futuro: "Provare ad aprire un ciclo col Genoa? Un ciclo inizia e finisce quando c'è una meta delineata, qui non c'è da pensare a lungo termine, è importante pensare ad una valutazione annuale, sono tutte valutazioni serene che si faranno tra un po', la fiducia c'è".