© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Criscito non ha preso benissimo le voci di mercato sul suo futuro. In serata è infatti emersa la notizia di un interessamento della Fiorentina nei suoi confronti, con la disponibilità del Genoa a discutere la cessione del proprio capitano (le parti si aggiorneranno nella giornata di domani). Attraveso le Instagram Stories, il difensore (come potete vedere negli screenshot in calce) ha pubblicato diverse emoticon abbastanza negative, con la didascalia "che mondo di merda": nessun riferimento diretto al calciomercato, ma considerata l'ora della pubblicazione, è lecito immaginare che lo spunto sia stato quello, e che probabilmente (ma, come detto, sono soltanto supposizioni) nel mirino vi sia la possibilità che il Genoa decida effettivamente di cederlo.