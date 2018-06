Napoli, stallo per Fabian Ruiz: quattro top club tentano il talento del Betis

Napoli, dalla Spagna: il Bayer ha accettato l'offerta azzurra per Leno

Juventus, dalla Spagna: Allegri resta un candidato forte per il Real Madrid

Simone: "Udinese, stagione difficile ma futuro ok"

Roma, Sergio Ramos alleato dei giallorossi per trattenere Alisson

Empoli, Montalto e Sprocati: idee in Serie B per completare l'attacco

Genoa, inserimento per Lisandro Lopez

Napoli, futuro incerto per Albiol e Callejon: atteso segnale da Ancelotti

Spal, tentazione Grassi: 8 milioni per il riscatto

Italia-Olanda 1-0, espulso Criscito. Entra Bonucci per Insigne: fischi

L'Italia non sa più vincere in casa: terzo pareggio, è 1-1 con l'Olanda

Sky Sport , dopo l'interesse del Betis Siviglia, riporta la voglia di riportare l'argentino ex Inter Lisandro Lopez in Italia da parte del Genoa. Il Grifone tratta con il Benfica.

