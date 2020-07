Genoa-Inter 0-3, le pagelle: Lukaku il migliore. Sanchez a Lautaro: si fa così

vedi letture

GENOA-INTER 0-3

(34’ e 90’+3 Lukaku, 83’ Sanchez)

Perin 6 - Raccoglie tre volte il pallone dal fondo del sacco, ma non ha grandi responsabilità.

Goldaniga 5 - Tutto bene fino al 2-0. Rapido, pulito e preciso, poi si perde Sanchez e il cileno affossa definitivamente il Grifone.

Romero 6 - Difficile andare oltre con un 3-0 di squadra sul groppone. Molla nel finale su Lukaku: fino al recupero, però, gioca una gara di altissimo livello.

Zapata 5 - Non è certo un peso piuma, eppure finisce a terra troppo facilmente nel duello fisico con Lukaku che ha strada (meglio, aria) libera per l’1-0.

Ankersen 6 - La cosa migliore? Il salvataggio su Borja Valero, a conti fatti inutile ma provvidenziale. Spinge a fasi alterne. (Dal 76’ Ghiglione s.v.).

Behrami 5,5 - Un paio di falli, qualche imprecisione in appoggio, una punizione conquistata da zolla pericolosa. Ringhia, senza troppi preziosismi. (Dal 59’ Schone 6 - Prova a suonare la carica sotto il profilo della qualità, ma la squadra non corre più).

Rovella 6 - Dall’Inter all’Inter: a San Siro l’esordio in A, oggi la prima da titolare. Qualche incertezza, su tutte il contropiede vanificato all’ora di gioco, tanta personalità. Il ragazzo si farà. (Dal 76’ Destro s.v.).

Jagiello 6 - Nicola ci punta e lui nelle intenzioni lo ripaga. Sfiora il gol su punizione, riesce a rendersi pericoloso con un paio di inserimenti.

Criscito 5 - In avvio soffre la spinta di Moses e dopo un quarto d’ora è già sul libro dei cattivi. Col passare dei minuti sembra prendere le misure all’avversario. Che, però, quando accelera lo brucia ancora. Non era al meglio.

Favilli 5,5 - Rimanda ancora l’appuntamento col primo gol in Serie A. Parte bene, si perde col passare della partita. (Dal 70’ Pandev 5,5 - Contro il suo passato, non dà la scossa che ci si aspetterebbe).

Pinamonti 6 - Sfiora la rete in avvio, poi prova a inventarsi un tacco che sarebbe stato meraviglioso.

Nicola 5,5 - Risultato pesante, anche per quanto fatto vedere in campo. Il doppio pivot, contro la difesa dell’Inter, non paga, ma del senno del poi son piene le fosse. Prova a incidere con i cambi. Dato l’avversario, non era una partita da vincere a tutti i costi. Ma la classifica resta preoccupante.

Handanovic 6 - Serata di lavoro ordinario, senza miracoli da dover compiere.

Skriniar 6,5 - Ha la meglio sulla bella gioventù genoana. In ripresa, esce per rifiatare. (Dal 64’ D’Ambrosio 6,5 - Pandev gli sbatte contro. Una certezza).

Ranocchia 6 - Preciso, attento, a volte anche ruvido. Perde qualche colpo nella ripresa, ne rifila parecchi ai giovani avanti avversari. Ritrovato, mezzo voto in meno per una palla persa che rischiava di rovinare tutto.

Godin 6 - Pronti via, Pinamonti gli sale in cielo e rischia di sbloccare la serata di Marassi. Da lì in poi, gara più tranquilla: con la scarsa mobilità del doppio centravanti di Nicola, la sua esperienza fa la differenza.

Moses 7 - Mette subito in chiaro che, premendo sull’acceleratore, può sverniciare Criscito. Gli riesce sul 2-0, gli era riuscito anche prima. (Dall’83’ Candreva s.v.).

Brozovic 6 - Dà ordine, non troppe idee. Anche perché per quello ci dovrebbe essere Eriksen.

Gagliardini 5,5 - Titolare fisso nel post lockdown, dà il suo apporto. Qualche sbavatura e un paio di falli in posizioni rischiose.

Biraghi 6,5 - Al bacio l’assist che porta al gol partita. Non sempre supera Ankersen, in una partita comunque attenta. (Dall’83’ Young s.v.).

Eriksen 5 - Tocchetti e virtuosismi: qualche buona idea, manca la sostanza. E la posizione: al netto di quello che fa o non fa, l’impressione è che non abbia un suo posto in questa squadra. (Dal 64’ Borja Valero 6 - Entra e sfiora il gol del 2-0. Non cambia il ritmo, ma alza la qualità).

Lautaro 5,5 - Ritrova il suo partner in crime, non le sue migliori giocate. Gli spunti ci sono pure, ma non esce dal momento di involuzione. (Dal 64’ Sanchez 7 - Visto lui, e visto l’argentino, è impossibile tenere fuori il cileno. Argento vivo, mette in crisi la difesa rossoblù).

Lukaku 7,5 - 23 gol alla prima stagione in Italia. Tantissima roba. Di potenza ed elevazione il primo, di classe e prepotenza il secondo. Trovarselo di fronte non dev’essere una bella esperienza.

Conte 7 - Questa volta indovina anche i cambi, pure perché era fin troppo semplice togliere Lautaro ed Eriksen. Il danese resta una questione da risolvere, oggi si gode i 3 gol della squadra. E forse qualche rimpianto gli resta.