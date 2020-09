Genoa, Inter ancora pronta a far valere il gentleman agreement per Pinamonti

Resta in bilico la situazione di Andrea Pinamonti, attaccante che l’Inter ha ceduto al Genoa lo scorso anno con un gentleman agreemeent per riacquistarlo. Come riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, l’Inter sembrerebbe ancora intenzionata a far valere l’opzione per riacquistare il calciatore a 20 milioni di euro (lo scorso anno il Genoa lo acquistò a 18). D’altra parte il calciatore ha un ingaggio pesante per le casse rossoblu, un milione e 800mila euro, quindi il Genoa potrebbe dover cercare una nuova sistemazione all’attaccante. Nelle scorse settimane su di lui si era mossa la Juventus e anche l’Inter aveva provato a ridiscutere l’accordo, facendo leva su contropartite tecniche gradite ai rossoblu.