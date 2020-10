Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Eriksen ancora titolare. Maran sceglie Pjaca

Alle ore 18, a Marassi, andrà in scena la sfida fra Genoa e Inter. Mister Maran ritrova gran parte degli indisponibili dei giorni scorsi, con diversi giocatori del gruppo squadra che hanno superato l'infezione da Covid-19 e sono tornati abili e arruolabili a tutti gli effetti. Davanti, con Goran Pandev, torna titolare Marko Pjaca. In casa Inter da segnalare il rientro in squadra di Achraf Hakimi, che però partirà dalla panchina con Darmian ancora titolare. In difesa riposo per De Vrij con Ranocchia dal 1', dietro la coppia Lukaku-Lautaro c'è ancora una una volta Christian Eriksen alla seconda da titolare consecutiva.

Queste le formazioni ufficiali del match:

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku