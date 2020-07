Genoa-Inter, per i nerazzurri è la gara numero 3000 in A. Gli unici a giocarle tutte

Non una partita come le altre. Col fischio d’inizio di Genoa-Inter, è infatti appena iniziata ufficialmente la gara numero 3000 in Serie A per i nerazzurri. Come noto, l’Inter è l’unica squadra del massimo campionato ad averne disputato tutte le partite dal 1929, primo anno in cui la competizione si è disputata a girone unico.