© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manuel Iturbe torna in Italia dopo due anni e mezzo: l'attaccante argentino è infatti atterrato a Milano Malpensa in questi minuti e ora partirà alla volta di Genova, per iniziare la quarta avventura in Italia dopo quelle vissute con Verona, Roma e Torino. Il giocatore domattina sosterrà le visite mediche.