© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filip Jagiello, che ha esordito con assist nella sfida di Coppa Italia, parla così ai microfoni del Secolo XIX del successo contro l'Ascoli e della doppietta del compagno Pinamonti: "Sono contento per l'assist, ma sono ancor più felice per la vittoria. È stata una partita difficile, ma il successo alla fine è stato meritato perché siamo stati più forti dell'Ascoli. E mi fa molto piacere anche per la doppietta di Pinamonti: per un attaccante segnare è sempre molto importante, ora speriamo che faccia gol anche a Lecce".