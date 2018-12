Tutto confermato per Jandrei al Genoa, come da noi anticipato nei giorni scorsi. L'estremo difensore brasiliano classe '93 della Chapecoense nella scorsa estate è stato segnalato a lungo come nome molto caldo per la Sampdoria, mentre in queste ore è il Grifone ad averlo nel mirino: in corso le visite mediche, poi il 26enne estremo difensore andrà a rinforzare un pacchetto di portieri già affollatissimo tra Radu, Marchetti e Vodisek.