Il Genoa, alle 15, è sceso in campo per l'amichevole con il Wurzburger Kickers. Fra i titolari mandati in campo da Cesare Prandelli ci sono anche il portiere Jandrei e l'esterno Pezzella, giocatori arrivati nei giorni scorsi al Genoa ma per i quali non sono ancora usciti i comunicati ufficiali. Una formalità che verosimilmente verrà espletata, dal club ligure e dalla Lega, già nelle prossime ore. Presente in campo anche Zukanovic, difensore cercato con forza da SPAL e Udinese.

Jandrei; Lisandro Lopez, Spolli, Zukanovic; Pereira, Romulo, Omeonga, Pezzella; Dalmonte, Favilli, Pandev.