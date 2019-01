Jandrei saluta la Chapecoense. Il portiere brasiliano classe '93, che proseguirà la sua carriera nel Genoa, tramite 'Instagram' ha salutato quelli che sono ormai i suoi ex tifosi: "E' arrivato il giorno di dirsi addio - ha scritto -, il giorno in cui devo salutare la Chapecoense. Sono stati quasi due anni molto intensi, ho imparato molto e questo mi ha fatto crescere sia come persona che come atleta".