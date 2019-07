© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pawel Jaroszynski è tra le facce nuove del Genoa di Andreazzoli: "Sono felice di far parte di questo bel gruppo - le parole riportate dal sito ufficiale del club -. Il mio obiettivo è restare per anni. Quando ho saputo dell’offerta del Genoa, ho stoppato i contatti per valutare altre destinazioni. Piatek mi ha parlato benissimo sia del club che della città. Caratteristiche? Non sta a me dirle. Credo però di essere un giocatore di fascia abbastanza rapido e piuttosto atletico. In questi due anni sono cresciuto molto in Italia che è la patria della tattica. Vero. Tanti polacchi in Serie A hanno fatto bene. Chi è arrivato per primo si è inserito con facilità aprendo la strada ad altri e attirando le attenzioni sul nostro campionato. Siamo educati a dare il 200 % negli allenamenti. La nostra mentalità prevede così".