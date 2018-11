Genoa, Juric avanti fino al derby: Preziosi non scioglie tutte le riserve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric dovrebbe aver incassato la fiducia del presidente Preziosi almeno fino al derby contro la Sampdoria. Dopo la sconfitta subita contro il Napoli, il numero uno del Grifone era sul punto di cacciare nuovamente il tecnico croato, poi ha vinto la linea di non lasciare la strada vecchia per la nuova e dunque di continuare con l'attuale allenatore. In realtà lo stesso Juric non può essere tranquillo al 100% perché lo stesso Preziosi non avrebbe ancora sciolto tutte le riserve. L'unica certezza è che i rossoblu riprenderanno oggi a lavorare in vista della stracittadina, che quest'anno, oltre alla consueta importanza per la città di Genova, sarà un crocevia importante per la panchina genoana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.