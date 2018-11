Genoa, Juric: "Bessa c'è. Zukanovic non ci sarà per scelta tecnica"

Ervin Zukanovic non prenderà parte al derby di Genova. A comunicarlo in conferenza stampa l'allenatore del Genoa, Ivan Juric, che ha fatto il punto sugli infortunati e sugli esclusi: "Dalmonte ha qualche problemino, Favilli è in fase di recupero ma sta crescendo. Zukanovic non sarà convocato. Per quale motivo? Una scelta tecnica", ha detto Juric che prosegue. Sandro è a disposizione, anche se non so se partirà dall'inizio. Bessa ha recuperato bene. E' un giocatore importante che lega centrocampo e attacco. Ieri l'ho visto bene e giocherà".