Genoa, Juric: "C'è rammarico. Partite così devi vincerle, e anche bene"

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha così analizzato il pareggio nel derby della Lanterna ai microfoni di Radio Rai: "C'è grandissimo rammarico perché partite così devi vincerle, e anche bene. Siamo stati perfetti nel fare quanto preparato in settimana, aggredendoli alti nel gioco diretto. L'abbiamo fatto molto bene. Da quando sono arrivato abbiamo avuto un calendario difficilissimo, dimostrando grandi margini di miglioramento. Giochiamo un calcio interessante e io vado avanti così, poi le decisioni le prenderanno altri. Kouame e Piatek hanno giocato bene: non siamo stati cinici o fortunati e comunque abbiamo trovato un grandissimo portiere. Ho attaccanti forti sia in campo che in panchina, come Lapadula e Pandev. Piatek e Kouamé sono al primo anno di A ma stanno facendo cose molto importanti".