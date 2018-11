Genoa, Juric è già in bilico: fiducia a tempo per il tecnico

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Fiducia a tempo per Ivan Juric". Ritornato alla guida del Genoa dopo il sorprendente esonero di Davide Ballardini, il tecnico del Grifone sarebbe stato confermato. Però il croato sarebbe in bilico, scrive Tuttosport: con il Napoli servirà una prestazione diversa rispetto a quella del tracollo contro l'Inter per salvare la panchina.