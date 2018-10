Genoa, Juric: "I rigoristi? Me ne sono dimenticato. Punto positivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Genoa, a Sky Sport dopo il 2-2 di Marassi contro l'Udinese

"Ho visto una buona squadra per lunghi tratti, meritavamo di più dell'1-0 nel primo tempo: l'Udinese fino a un certo punto non aveva mai tirato in porta. Oggi ci sono state tante cose positive. È un punto positivo per come è andata, in inferiorità numerica i ragazzi sono stati eccezionali".

Chi tirerà il prossimo rigore? Come è la gerarchia?

"La verità è che quando subentri non puoi cambiare tutto subito. Avevo paura di farlo e alla fine me ne sono dimenticato"

Sull'importanza di Bessa:

"Lo conosco già dai tempi della Primavera, ha tutte le caratteristiche per diventare forte: ha corsa, tecnica e intelligenza. Ha preso il palo e si è guadagnato il rigore. Il futuro dipenderà da lui, se vorrà continuare a crescere o accontentarsi".

Troppo spazio concesso a De Paul in occasione del 2-2...

"Si può stare bassi, ma si esce forte. Non si può lasciare tirare uno come De Paul così. C'è molto da lavorare su questo, anche in altre situazioni è successo".

Sull'espulsione di Romero:

"Tre settimane fa giocava con la Primavera, è arrivato dall'Argentina. So che farà errori, lo metto in preventivo. È stato espulso, ora capirà che quando uno è ammonito deve stare più attento. Può diventare molto forte".