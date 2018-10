Genoa, Juric: "Il modulo conta poco. Ho tanti attaccanti bravi"

Quale modulo adotterà il Genoa col ritorno di Juric? Il tecnico croato non ha voluto dare vantaggi alla Juventus, rispondendo così in sala stampa: "Secondo me i moduli contano poco. Conta il modo in cui si vede il gioco in campo. Cercheremo di portare in campo le mie idee. Ho tanti attaccanti che penso siano bravi, credo giocheremo più in velocità".