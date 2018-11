Genoa, Juric: "Non siamo stati in grado di affrontare l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, tecnico del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport dopo il 5-0 incassato dall'Inter: "Non abbiamo avuto energie sufficienti per competere contro l'Inter dopo due gare impegnative. Eravamo giù anche a livello emotivo. Abbiamo regalato i primi due gol dopo alcuni minuti positivi. Adesso dobbiamo resettare subito, senza fare drammi. La crescita dal mio arrivo è stata continua, ma oggi non eravamo in grado di affrontare l'Inter al meglio. Se ho sentito Preziosi? Abbiamo analizzato con tutta calma la partita, con le cose positive e quelle negative. Ripeto non eravamo pronti ad affrontare l'Inter. Piatek in panchina? Aveva bisogno di riposare un po'. Abbiamo scelte obbligate in alcuni ruoli perché non siamo coperti. Piatek aveva bisogno di entrare a gara in corso. Ancora senza gol con me? Abbiamo affrontato Juve, Milan e Inter, sono tutte squadre di alto livello. Io comunque credo tanto in lui e adesso guardiamo avanti che ci aspettano altre gare impegnative".