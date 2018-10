Genoa, Juric: "Nuovo esordio al Ferraris? Ho messo da parte tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del suo nuovo esordio al Ferraris contro l'Udinese, l'allenatore del Genoa Ivan Juric ha parlato così in conferenza stampa: "Non ci penso. Ho messo da parte tutto tranne la squadra. Penso a preparare la gara con lo spirito giusto, il resto non conta. Domani voglio che i miei ragazzi facciano una grande partita".