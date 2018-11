Genoa, Juric: "Pareggio che ci va stretto, se giochi così devi vincere"

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il tecnico del Genoa Ivan Juric dopo il pareggio nel derby: “Cos’è mancato? È un pareggio che va stretto, abbiamo subito un tiro in tutta la gara. Possiamo dire che è mancata fortuna, cinismo, ma alla fine il risultato è questo. È stato un bel derby, una bella partita. La mia espulsione non è stata meritata, non ho mancato di rispetto a nessuno. Resto contento per la prestazione, dispiaciuto per il risultato perché quando giochi così un derby devi vincerlo. Cosa ci manca? Abbiamo avuto un calendario difficilissimo, affrontando tutte le migliori squadre del campionato togliendo l’Inter con cui giocavamo due giorni dopo il Milan. Siamo stati sfortunati oggi, penso che la rosa sia valida. Dobbiamo lavorare, abbiamo tanti giovani al primo anno di Serie A che possono crescere ancora. Io penso che un po’ alla volta cerco di mettere altre cose in squadra, non è facile cambiare il modo di fare e di giocare. Stiamo crescendo un po’ alla volta e penso che stiamo migliorando certi aspetti. Kouamé e Piatek? Stanno facendo benissimo. Oggi Piatek ha fatto benissimo ed è stato sfortunato davanti alla porta. Ha fatto una grande gara così come Kouamé”.