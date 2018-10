Genoa, Juric: "Perdere così è difficile da accettare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine del match contro il Milan, il tecnico del Genoa Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Spiace molto perchè perdere così è difficile da accettare. Penso che la squadra ha fatto molto bene a lunghi tratti, bisogna alzare il livello fisico. Negli ultimi venti minuti fanno più fatica. Per lunghi tratti però si è fatto un bel calcio".

Cosa le è piaciuto?

"Non mi è piaciuto un po' all'inizio poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto tante cose buone. Negli ultimi venti minuti, anche se con Lazovic potevamo fare gol, abbiamo sofferto di più".

Dopo venti minuti avete iniziato a correre più in avanti che indietro.

"Non mi è piaciuto l'inizio perchè correvamo a vuoto e non accorciavamo bene Cutrone e Higuain. Quando abbiamo iniziato a giocare dal 20' a lunghi tratti penso che abbiamo fatto bene. I ragazzi hanno gamba e possono crescere. Penso che piano piano arriveremo a fare 90 minuti".

I difensori hanno giocato bene. Dove c'è da migliorare?

"L'intensità. I difensori hanno fatto bene. Oggi il secondo gol è un infortunio".

L'errore di Radu?

"Sono convinto, quando ho visto questi ragazzi come Radu e Romero, hanno capacità di crescere. In questo momento fanno errori, è così. Bisogna allenarli, loro devono lavorare e anche sopportare questi errori".

Piatek sottotono?

"Sì. Penso che sono state messe tante palle in mezzo. Questo ragazzo però corre tanto, mi sembra che ci sono state tante occasioni che con un po' più di convinzione potevamo fare qualcosa in più".

Mancato un raccordo fra attacco e centrocampo?

"Abbiamo Piatek e Kouamé più Bessa, che sta crescendo tanto".