Genoa, Juric: "Piatek e Kouamé si trovano. Hanno creato scompiglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore genoano Ivan Juric ha parlato a Radio Rai dopo il pareggio finale tra Genoa e Udinese: “Un buon punto. Per lunghi tratti meritavamo più di un gol di vantaggio, ma in certi momenti bisogna alzare aggressività e intensità della difesa. Sul secondo gol siamo mancati in quello. Piatek-Kouamé? Mi sembra abbiano collaborato bene. Si trovano bene, si intendono. Hanno creato scompiglio nella difesa dell'Udinese. Il primo tempo mi è piaciuto, ho visto tante cose positive. Anche un palo, oltre a situazioni per fare gol. Se rimani più basso puoi comunque andare sull'avversario con più ferocia. Abbiamo tanti giovani, devono crescere: dipende da noi riuscire a fargli migliorare. Vedi Romero: ha fatto un gol e una gran prestazione, poi è stato ingenuo”.