Queste le parole di Ivan Juric, tecnico del Genoa, su Piatek e sul suo ritorno al gol. "Si è allenato bene. Ha alzato il livello in queste settimane ma non avevamo mai dubbi su di lui. Sarà la gara di Kouamè? La Sampdoria faceva la difesa alta. Contro il Torino sarà una gara completamente diversa. Noi stiamo migliorando in diversi aspetti e ci stiamo avvicinando a ciò che noi vogliamo. Il Torino è fisicamente devastante, hanno fisico".