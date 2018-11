Genoa, Juric rischia: Preziosi pensa al ritorno di Ballardini, due le alternative

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Se Carlo Ancelotti sorride, Ivan Juric meno e non potrebbe essere altrimenti. Lo scrive anche il Corriere della Sera, che parla di una posizione in bilico per l'allenatore del Genoa dopo la sconfitta di ieri sera col Napoli. Il quotidiano spiega che Enrico Preziosi starebbe pensando ad un nuovo esonero e avrebbe già sondato tre alternative: il ritorno di Davide Ballardini o l'arrivo di uno tra Davide Nicola e Cesare Prandelli.