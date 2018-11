Genoa, Juric: "Sandro doveva rifiatare. Devo scegliere l'undici titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico del Genoa, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Direttamente a Milano, perché i rossoblù sono reduci dalla gara contro il Milan e sono rimasti nel capoluogo meneghino in vista della sfida ai nerazzurri. Ecco quanto riportato da genoanews1893.it: "L'Inter è una grande squadra. Ha fatto il salto di qualità rispetto al passato. Sa come stare in campo e lo fa in maniera impeccabile".

Genoa che prosegue in questa parte di campionato con sfide davvero terribili.

"Sapevamo di avere un calendario del genere. Dobbiamo accettarlo. Giocare una partita ogni tre giorni di certo non ci aiuta".

Tra i giocatori che hanno riposato contro il Milan c'è stato Sandro.

"Aveva bisogno di rifiatare. Ha lavorato per migliorare la sua condizione".

Cambiamenti nell'undici iniziale?

"Ancora non ho deciso. Vedrò oggi i ragazzi e deciderò la squadra da mandare in campo domani contro l'Inter".

Assente certo il capitano Criscito a causa della squalifica.

"Ancora non so come sarà sostituito. Tra le varie possibilità c'è anche quella di Gunter spostato sull'out mancino".

Dal Milan all'Inter.

"Contro il Milan abbiamo fatto una prestazione importante adesso cercheremo di bissarla contro l'Inter".

Sul duo d'attacco.

"Piatek e Kouamé sono giocatori molto giovani ma sono già dei grandi attaccanti. Sono sicuro che continueranno a crescere gara dopo gara".

Problema portiere.

"Radu è un portiere con grande qualità, sono certo che maturerà con il tempo".

In queste ultime gare tra gli assenti, almeno dal primo minuto, c'era Pandev.

"Potrebbe anche giocare domani contro l'Inter".