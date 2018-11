Genoa, Juric sbotta: "Che domanda è? Non rompete il c..."

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Arrabbiato per il risultato, sicuramente non per la prova del suo Genoa. Arrabbiato con qualche giornalista in particolar modo. Ivan Juric, alla domanda circa i contatti col presidente Preziosi dopo il k.o. col Napoli, è esploso in conferenza stampa, andando su tutte le furie: "Ma che cazzo di domanda è? Io mi preoccupo di questo o di allenare la squadra? Non rompere il cazzo, non rompere i coglioni con questa domanda".