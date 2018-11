Genoa, Juric: "Sconfitta immeritata, perdere così brucia. Ma cresciamo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ivan Juric, allenatore del Genoa, dopo il match col Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn: "Non meritavamo di perdere, abbiamo dato tutto. E' un gran dispiacere, dopo Milano, perdere una partita giocata molto bene. Mancato solo il risultato? Assolutamente, ma anche le altre prestazioni erano state positive. Le vittorie danno fiducia, è un gran dispiacere. Perdere così, con un autogol, brucia tanto. Avevamo preparato la partita per stare o molto bassi o molto alti. Molto bassi perché loro tra le linee sono fantastici, noi riuscivamo a ripartire e far male. Nella ripresa siamo ripartiti molto bene fino all'1-1, poi dopo comunque abbastanza bene. Contro il Napoli è ovvio che non sei protagonista, ma la squadra sta crescendo".