Genoa, Juric si gioca tutto nel derby ma il fantasma del passato incombe

Mirko Pigliacelli e il Craiova, avanti insieme. La società rumena è al lavoro per riscattare anticipatamente il portiere dalla Pro Vercelli. Sensazioni positive, si va verso il riscatto anticipato. E Pigliacelli presto sarà interamente un giocatore del Craiova per i prossimi tre anni......

Felipe racconta: "Per l'approdo all’Inter, devo ringraziare Cassano"

Ledesma e i 10 giorni in rossonero: "Forse sbagliai, ma il Milan era il Milan"

Ledesma racconta: "Sbagliai anche io, non solo Lotito e il club"

Sporting Lisbona, Piccini: "Credo che l’Italia non sia nel mio futuro"

Juve, Bentancur: "Buffon? Non credo abbia veramente 40 anni"

Spal, Antenucci: "Fra 3-4 anni mi vedo ancora in campo"

Ivan Juric si gioca la riconferma nel derby contro la Sampdoria. Non potrebbe esserci partita peggiore, visto e considerato il grande punto interrogativo che campeggia ogni anno sulla stracittadina genovese. Il croato si sente addosso lo spettro di quanto accaduto poco più di un anno fa, ovvero il 5 novembre 2017, quando proprio la sconfitta contro la Sampdoria lo portò all'esonero in favore di Ballardini. Se dovesse arrivare un'altra sconfitta, la quarta consecutiva, il suo destino sarebbe segnato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport .

