Genoa, Juric: "Squadra piena di giovani, ha voglia di migliorare"

Dopo il pareggio conquistato in casa della Juventus, il tecnico del Genoa, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Mi sono piaciute tante cose, la squadra ha ampi margini miglioramento, abbiamo tanti giovani, anche in campo oggi ce ne erano tanti ma c'è gente che vuole lavorare, è un piacere lavorare con gente che vuole migliorare. Che squadra ha trovato? Una squadra giovane anche con qualche vecchio che ha fame, lavorano come matti, vogliono migliorarsi. Per adesso sta andando bene e speriamo di continuare così. Che giocatore è Piatek? Tutti gli attaccanti sono bravi, si trovano bene insieme, è un giocatore che quando ha le occasioni vuole fare gol, è normale che contro la Juve è difficile ma spero che possa segnare ancora".