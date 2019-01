Genoa, Juventus-Romero: affare fatto in vista di luglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ieri ha concluso virtualmente l'acquisto di Cristian Romero del Genoa in vista del prossimo luglio. L'incontro tra i bianconeri e Preziosi ha dato i suoi frutti e anche se non c'è la firma l'intesa è totale. Il giocatore in estate si giocherà le proprie carte con l'obiettivo di diventare il quarto centrale juventino nel caso in cui Barzagli dovesse smettere e Benatia andare via visto anche il suo umore a terra ormai da settimane.