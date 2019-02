Fonte: genoanews1893.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Kouamé, attaccante del Genoa, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Sassuolo: "C'è mancato il secondo gol per portare i tre punti a casa. Abbiamo comunque avuto qualche occasione e potevamo sfruttarla meglio. Resta il buon punto però. importante era non perdere. Prima partita in coppia con Sanabria dal primo minuto? Io cerco sempre di dare il massimo, di aiutare chiunque sia a fianco a me. Risultato? Potevamo perdere ma anche vincere. Non siamo felicissimi ma guardiamo avanti e pensiamo alla prossima gara. Lerager e Radovanovic? Si sono adattati subito bene. Sapevano cosa dovevano fare. Giocando con loro non è cambiato nulla. Hanno dato il massimo. Bologna? Importante come quella di oggi, cercheremo di fare risultato".