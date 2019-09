© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Kouame, attaccante del Genoa, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Fiorentina:

"Anche in partita mi sono accorto di tante cose sbagliate, e me lo dice anche il mister. Sto lavorando molto per migliorare davanti alla porta. Stanotte non so se prenderò sonno. Muzzi mi dice sempre che devo solo fidarmi di lui e fare quello che mi chiede".