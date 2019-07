Conferenza stampa dal ritiro del Genoa in Austria a Neustift per Christian Kouame. L'attaccante ha parlato delle voci di mercato che lo hanno visto protagonista in questi ultimi giorni: "Dopo Firenze sono partito dicendo a me stesso ‘Adesso vado in ferie e poi tornerò a Genova’ – spiega l'ex Cittadella (fonte TeleNord.it) – poi il mercato è quello che è, ma io non ci penso. Sono tornato qua e voglio solo lavorare”.

Sul nuovo corso del Grifone il giocatore ha detto: “Io mi sento bene. Conosco l’ambiente anche se mister arrivato adesso ma si lavora e sono contento. Io credo che mister Andreazzoli sia molto capace di capire dove collocare tutti i giocatori e secondo me troverà il modulo giusto. I miei gol? Mi sono già fissato un obiettivo e so che ci arriverò. Non voglio dirlo pubblicamente ma l’ho già comunicata ai miei compagni di squadra. Non abbiamo scommesso nulla ma ho già detto che arriverò a quel traguardo. E so che potrò raggiungerlo”.