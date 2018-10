Genoa, Kouamé: "Peccato per il risultato ma sono felice per quanto fatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Genoa Christian Kouamé ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match di San Siro contro il Milan: “Tutte le volte che entro in campo cerco di dare il 100% anche se a volte niente gira benissimo cerco di dare sempre il massimo”.

Cosa è mancato?

“Su questo non so. Noi abbiamo fatto la partita, è vero che ci hanno messo in difficoltà nella prima mezzora ma poi siamo stati bravi ad entrare in gara anche noi. Peccato per il risultato ma sono contento per quanto fatto. Ora dobbiamo cercare di recuperare tanto perchè fra tre giorni abbiamo un’altra partita”.

Mi sembra che tu puoi assomigliare ad Asprilia?

“Me lo ha detto anche il direttore del Cittadlella (sorride ndr)”.

In cosa dovresti migliorare?

“Ho bisogno di lavorare davanti alla porta per fare più gol. Per freddezza”.

Nell’ultima parte come mai vi siete abbassati?

"Anche ieri e l’altro ieri abbiamo provato la gara così. Il Milan è una squadra forte, dovevamo abbassarci un po’ e provare sulle ripartenze”.

Tu assomigli a…

“I miei idoli sono Drogba ed Eto’o”.