Genoa, Kouame: "Qua sto benissimo. Voglio fare qualcosa di importante"

Christian Kouame è stato uno dei giocatori che si sono messi in mostra in questo avvio di stagione. L'ivoriano ha risposto ai tifosi tramite Facebook, come evidenziato dal Secolo XIX: "Io inseguo i sogni: l'esordio in Serie A, la prima rete e ora l'emozione del derby. Come mi trovo? Non bene, ma di più. Vorrei fare qualcosa di importante per il Genoa, darò sempre il massimo".