Genoa, Kouamé su Piatek: "Quando lo vidi non sembrava così forte"

Attraverso le colonne di Sportweek, inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Genoa Christian Kouamé ha parlato del suo rapporto con il compagno di squadra Krzysztof Piątek. "Se mi aspettavo di fare così bene con Piatek? No, o almeno non dal primo giorno in cui l'ho visto. Non mi sembrava così forte, poi nella prima amichevole di luglio fece cinque gol e pensai: 'Questo vede la porta'. In campo parliamo molto, ci aiutiamo. Io apro gli spazi e lui pensa a segnare", ha detto l'ivoriano.